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      Закріплення курсу на НАТО та ЄС: коли Порошенко наполягатиме на вирішальному голосуванні Ради

      221 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко наполягає на тому, щоб Верховна Рада вже в лютому 2019 прийняла в другому читанні зміни до Конституції України щодо закріплення курсу країни на ЄС і НАТО.

      Про це глава держави розповів на прес-конференції у Києві 16 грудня.

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      Буду наполягати, щоб уже в лютому Верховна Рада підтримала їх у другому читанні. Сподіваюся, що це буде зроблено, оскільки два рази Верховна Рада конституційною більшістю підтримала ці зміни в Конституцію. І сподіваюся, що вже в лютому вони вступлять в силу,
      – заявив Порошенко.

      Зазначимо, що 22 листопада Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО. За відповідне рішення тоді проголосувало 311 народних обранців.

      Згідно із прийнятими змінами, президент стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство в ЄС і НАТО. Своєю чергою, Кабмін повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

      Нагадаємо, 3 вересня Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору" (№9037).

      У НАТО, коментуючи цей законопроект наголосили, що підтримують право України самостійно обирати свій євроатлантичний шлях без зовнішнього втручання.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Євросоюз НАТО Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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