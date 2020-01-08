Закрите небо над Іраном та Іраком: чому США перестали там літати ще до трагедії з літаком МАУ

Сполучені Штати заборонили своїм авіакомпаніям літати майже над усім Близьким Сходом після нічних атак з боку Ірану, але у той же час там впав український авіалайнер. Зібрали про це все, що зараз відомо

"Нічна помста": Іран атакував американські бази

Вночі Іран завдав удару балістичними ракетами по базам, де знаходяться американські війська. Одна це авіабаза "Айн Аль-Асад" у західній провінції Анбар. Друга – у столиці Іракського Курдистану Ербілі. Там розташовані, зокрема, оперативники ЦРУ. Тегеран назвав це "Операція Сулеймані" у пам’ять про вбитого американськими дроном командувача Корпусу стражів ісламської революції Касіма Сулеймані. Алі Хаменеї, який і видав наказ про атаку, зазначив, що головна ціль "помсти" – позбавити регіон від американської присутності.

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Відомого командувача не поховали, поки ракети не впали на бази. При цьому, Іран зазначив, що з цим "офіційні" атаки закінчені. Втім, напади з боку підконтрольних Ірану проксі-сил у регіоні можуть продовжуватись. Іран заявив, що якщо США відповість на цей напад, то удар буде ще сильнішим, включаючи можливу атаку на Ізраїль з боку Лівану та про-іранського угруповання "Хезболла". Ніхто з американських громадян не постраждав, наскільки наразі відомо, бо бійців на цих базах заздалегідь попередили про атаку через уряд Іраку.

Що таке "закрите небо" США заборонило усім своїм авіакомпаніям здійснювати польоти над такими територіями: Ірак, Іран, Перська Затока, Оманська Затока, а також над водами безпосередньо між Іраном та Саудівською Аравією. Федеральна Авіаційна Адміністрація (більш відома як FAA) у заяві пояснила, що рішення було прийнято через "підвищені військові активності і політичні обставини на Близькому Сході, які представляють явний ризик для американської цивільної авіації". З боку ООН проводиться постійний моніторинг повітряного простору між Іраком та Іраном, який є одним з магістральних для багатьох у світі авіації.

І хоча літаки інших авіакомпаній, які не підпадають під дію заборони з боку FAA і можуть продовжувати курсувати над Іраком та Іраном, зазвичай FAA є таким собі "всесвітнім регулятором" у галузі пасажирських авіаперевезень. Наприклад, цей припис вже виконують у Сингапурських авіалініях та декількох інших. Наразі, над Іраном помітний хіба що місцевий трафік у напрямі на Близький Схід. Була створена міжнародна команда, щоб допомагати авіалініям змінювати маршрути. Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту теж випустила заяву, у якій попередила про ризики для пасажирських суден у цей час.

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Ще до загострення відносин між Іраном, Іраком та США, Федеральна Адміністрація вже заборонила літакам літати над Іраком нижче 7,9 км через загрозу випадкового чи свідомого знищення. Це сталося після збиття іранцями американського стелс-дрона влітку минулого року. Безпека польотів над потенційними(або реальними) зонами бойових дій стала на перше місце після катастрофи борта MH-17 над Донбасом у 2014 році. Тоді загинуло 298 осіб, ракета була запущена з установки “Бук” проросійськими сепаратистами, які спочатку подумали, що це був бойовий літак ВПС України.

Випадкова жертва чи технічна несправність: аварія літака МАУ в Ірані

Український же літак став знову центром уваги – Боїнг 737-800 NG авіакомпанії МАУ, побудований у 2016 році, тобто зовсім новий, успішно перевірений 6-го січня. Така модифікація легендарного "Боїнга" відома та доволі популярна у світі. Рейс PS752 прямував з Тегерану до Києва, впав майже відразу після зльоту. Усі 176 людей, які були на борту, загинули. "Чорні скриньки" вже були знайдені.

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Наразі, у МЗС України кажуть, що версії трагедії можуть бути абсолютно різними і точна причина ще встановлюється. А до цього усі припущення та спекуляції не є офіційними. Заява на сайті посольства України в Ірані була змінена щодо того, чи розглядається версія теракту /ракетної атаки. На борту знаходилося 11 українців, більшість пасажирів складали канадські студенти. Загалом, є загиблі з сімох країн світу.

МАУ зупинила усі польоти свого флоту до Тегерану на невизначений термін, Іран пообіцяв провести розслідування. Скоріш за все, літак вилетів вже після "закриття неба" з боку FAA, але, наголосимо ще раз, це стосувалося більшою мірою лише американських рейсів. Іран відомий як місце кількох великих авіакатастроф за останні роки, остання аварія, яка забрала життя 15-ти людей, сталася минулого року.