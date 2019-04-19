17:34
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Закриті станції метро та перекриті вулиці: де у Києві ускладнений рух через дебати

      713 Читать новость на русском
      Через дебати у Києві закрили кілька станцій метро та перекрили вулиці
      Через дебати у Києві закрили кілька станцій метро та перекрили вулиці / Фото з відкритих джерел

      Через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" у столиці закрили три станції метро – "Олімпійську", "Палац Спорту" та "Льва Толстого". Окрім того, перекрили кілька вулиць – через це утворилися численні затори.

      Станція метро "Олімпійська" не працює на вхід та вихід, станція "Палац спорту" – на вихід, а станція "Льва Толстого" – на вхід, повідомляє прес-служба поліції Києва.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Такі обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК "Олімпійський". Окрім того, перекрили і найближчі до стадіону вулиці.

      Зокрема, транспорт не проїде по вулиці Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановили такі ж рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.


      У Києві закрли 3 станції метро/ Фото 24 канал

      Де рух транспорту буде ускладнений:

      • Троїцька площа;
      • площа біля квиткових кас "Палацу Спорту";
      • вулиця Еспланадна(від перехрестя з вулицею Басейною до вулиці Саксаганського);
      • вулиця Саксаганського (від перехрестя з вулицею Еспланадною до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);
      • вулиця Жилянська(від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);
      • вулиця Шота Руставелі (від перехрестя з вулицею Жилянською до перехрестя з вулицею Саксаганського);
      • провулок Госпітальний (від НСК "Олімпійський" до провулку Лабораторного);
      • вулиця Ділова (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею В.Тютюнника);
      • вулиця В.Тютюнника (від перехрестя з вулицею Ділова до перехрестя з вулицею І.Федорова).

      Найбільш завантаженим традиційно є центр столиці. Тут автомобілі стоять майже без руху в районі станцій метро "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Палац України", "Печерська", "Театральна", "Дружби народів", "Кловська".


      Затори у Києві/ Скріншот Google Maps

      Окрім того, затори утворились біля станції метро "Шулявська" і тягнуться по проспекту Перемоги майже до площі "Берестейської".


      Де у Києві важко проїхати/ Скріншот Google Maps


      Затори поблизу НСК "Олімпійський"/ Скріншот Google Maps

      Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським?Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.

      Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.


       

       

       

      blog_ava
      Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
      сьогодні
      20547
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Метро Новини Києва Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      сьогодні , 17:30 5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      11
      Распустит ли президент Верховную Раду?
      сьогодні , 17:10 Распустит ли президент Верховную Раду?
      Блог Медіа 323
      Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      сьогодні , 16:15 Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      Центр UA 379
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      сьогодні , 16:10 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 2292
      Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      сьогодні , 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      226
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук