Закриті станції метро та перекриті вулиці: де у Києві ускладнений рух через дебати

Через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" у столиці закрили три станції метро – "Олімпійську", "Палац Спорту" та "Льва Толстого". Окрім того, перекрили кілька вулиць – через це утворилися численні затори.

Станція метро "Олімпійська" не працює на вхід та вихід, станція "Палац спорту" – на вихід, а станція "Льва Толстого" – на вхід, повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Такі обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК "Олімпійський". Окрім того, перекрили і найближчі до стадіону вулиці.

Зокрема, транспорт не проїде по вулиці Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановили такі ж рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.



У Києві закрли 3 станції метро/ Фото 24 канал

Де рух транспорту буде ускладнений:

Троїцька площа;

площа біля квиткових кас "Палацу Спорту";

вулиця Еспланадна(від перехрестя з вулицею Басейною до вулиці Саксаганського);

вулиця Саксаганського (від перехрестя з вулицею Еспланадною до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

вулиця Жилянська(від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

вулиця Шота Руставелі (від перехрестя з вулицею Жилянською до перехрестя з вулицею Саксаганського);

провулок Госпітальний (від НСК "Олімпійський" до провулку Лабораторного);

вулиця Ділова (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею В.Тютюнника);

вулиця В.Тютюнника (від перехрестя з вулицею Ділова до перехрестя з вулицею І.Федорова).

Найбільш завантаженим традиційно є центр столиці. Тут автомобілі стоять майже без руху в районі станцій метро "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Палац України", "Печерська", "Театральна", "Дружби народів", "Кловська".



Затори у Києві/ Скріншот Google Maps

Окрім того, затори утворились біля станції метро "Шулявська" і тягнуться по проспекту Перемоги майже до площі "Берестейської".



Де у Києві важко проїхати/ Скріншот Google Maps



Затори поблизу НСК "Олімпійський"/ Скріншот Google Maps

Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським?Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.



