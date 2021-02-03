Закриття цеху на південному ГЗК – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства

Південний гірничо-збагачувальний комбінат ліквідував агломераційний переділ, тим самим скоротивши викиди забруднюючих речовин у атмосферу на 96%. Таким чином у Кривому Розі покращиться екологічна ситуація

Джерело: uaprom.info з посиланням на пресслужбу підприємства.

Генеральний директор АТ "Південний ГЗК" Костянтин Федін розповів, що ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті, в першу чергу, дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів.

"Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для навколишнього природного середовища. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства", – підкреслив він.

Більше того, наглядова рада ГЗК затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд.

Причиною припинення випуску залізорудної сировини ще в жовтні 2019 року агломераційним цехом стала консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГЗК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату. Наглядова рада комбінату, з урахуванням довгострокових планів розвитку, вирішила не відновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.

Окрім того, у майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику огрудкування. Метою цього став випуск DR окатишів із вмістом заліза більше ніж 67%.