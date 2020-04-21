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      Закриття кордонів через коронавірус оскаржили у суді

      - Читать новость на русском
      Суд розгляне справу щодо закриття кордонів / shutterstock.com

      Через пандемію коронавірусу у світі Україна з 27 березня повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. У суді оскаржили це рішення.

      Окружний адміністративний суд Києва розгляне цю справу 18 травня 2020 року, повідомляє пресслужба суду.

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      Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного сполучення.

      Зауважимо, що оскільки від COVID-19 наразі вакцини не існує, найбільш ефективними засобами протидії пандемії є обмеження пересування і введення карантину. За цими правилами зараз і живуть багато країн світу. Україна – не виключення.

      Водночас Україна продовжує здійснювати евакуацію своїх громадян з-за кордону. Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.

      Наразі у рамках системи "Захист" понад 16 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну.

      Що відомо про обмеження на кордонах через карантин

      • З 16 березня через пандемію коронавірусу в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
      • З 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Новини Києва
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