Закриття кордонів через коронавірус оскаржили у суді
Через пандемію коронавірусу у світі Україна з 27 березня повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. У суді оскаржили це рішення.
Окружний адміністративний суд Києва розгляне цю справу 18 травня 2020 року, повідомляє пресслужба суду.
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Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного сполучення.
Зауважимо, що оскільки від COVID-19 наразі вакцини не існує, найбільш ефективними засобами протидії пандемії є обмеження пересування і введення карантину. За цими правилами зараз і живуть багато країн світу. Україна – не виключення.
Водночас Україна продовжує здійснювати евакуацію своїх громадян з-за кордону. Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.
Наразі у рамках системи "Захист" понад 16 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну.
Що відомо про обмеження на кордонах через карантин
- З 16 березня через пандемію коронавірусу в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
- З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
- З 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
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