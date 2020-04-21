Закриття кордонів через коронавірус оскаржили у суді

Через пандемію коронавірусу у світі Україна з 27 березня повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. У суді оскаржили це рішення.

Окружний адміністративний суд Києва розгляне цю справу 18 травня 2020 року, повідомляє пресслужба суду.

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Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного сполучення.

Зауважимо, що оскільки від COVID-19 наразі вакцини не існує, найбільш ефективними засобами протидії пандемії є обмеження пересування і введення карантину. За цими правилами зараз і живуть багато країн світу. Україна – не виключення.

Водночас Україна продовжує здійснювати евакуацію своїх громадян з-за кордону. Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди, які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.

Наразі у рамках системи "Захист" понад 16 тисяч українців звернулися за допомогою через проблеми за кордоном. При цьому 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну.

Що відомо про обмеження на кордонах через карантин

З 16 березня через пандемію коронавірусу в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

З 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.