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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Закриття ринків в Одесі: підприємці протестують і вимагають відшкодувати збитки

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      Всі ринки Одеси закрито, підприємці протестують / Одеса медіа

      В Україні вже другий місяць через карантин закриті магазини, всі торговельні точки і більшість ринків. А відтак підприємці втратили свою роботу. Тому в Запоріжжі, Мелітополі, Одесі влаштували акції протесту. Учасники заявляють, що норми карантину несправедливі і вони буквально вбивають малий і середній бізнес.

      Працівників ринків обурює, що їм заборонили торгувати, тоді як великі продуктові магазини продовжують свою роботу. Упевнені: підхопити вірус в супермаркетах значно простіше, ніж на ринках на відкритому повітрі. Про це розповіла адвокатка Катерина Швець в ефірі 24 каналу в "Ранковому шоу". Вона представляє інтереси бізнесу в умовах карантину.

      Детальніше В Одесі повністю закрили ринки після скандалу з "Привозом": люди протестують

      За її словами, від ранку 23 квітня всі ринки Одеси припинили роботу. Мер міста напередодні опублікував протокол, в якому власне зупинив їх роботу. Адвокатка зазначила, що загалом Одеса – це місто ринків, і зараз підприємці розгублені – зникла велика кількість малого бізнесу. Катерина Швець додала, що у деяких випадках навіть подано до суду, просять зобов'язати ринки все ж таки дозволити працювати підприємцям і відшкодувати завдані збитки.

      Адвокатка наголосила, що хоч ринки закриті, низку податків платити треба.

       Закуплений товар пропав, гроші також втрачено. Для того, щоб відновити роботу, треба декілька місяців. Тих заходів, які створює влада для підтримки бізнесу – недостатньо,
      – сказала Швець.

      За її словами, багато ринків в Одесі дуже сучасні, і всі санітарні правила були в нормі: і маски, і дезінфектори, рукавички. На багатьох ринках були охорона і контролери, які слідкували за дотриманням відвідуваності і кількості людей. "Не розумію, чому влада вирішила закрити всі ринки. Тому протести, думаю, продовжаться. Не думаю, що 2 тижні можна буде витримати", – сказала адвокатка.

      На думку Швець, такі заборони навпаки негативно вплинуть на Одесу – через закриття ринків в супермаркетах можуть збиратися масові черги.

      Що відомо про закриття ринків в Одесі

      • 21 квітня під час наради з головами облдержадміністрацій керівник Офісу президенти Андрій Єрмак озвучив проблему того, що в Харкові та Одесі попри карантин продовжують працювати ринки.
      • Також заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Махотін заявив, що через не повне закриття на карантин ринку "Привоз" відкрито кримінальне провадження. 
      • Після гучного скандалу з ринком "Привоз", який працював під час карантину, влада міста вирішила повністю закрити ринки. Обмежили й доступ на кладовищ та перенесли поминальні дні на 6 червня.

      Що відомо про протести підприємців:

      • У Запоріжжі, щоб не порушувати вимоги карантину, захід відбувся у формі автопробігу, а учасники акції не виходили з машин. До "мітингу" долучилася понад сотня підприємців. Учасники акції проїхалися центральним проспектом міста, зробивши зупинки біля будівель Запорізької ОДА та мерії. Там передали своє офіційне звернення до влади.
      • Хвиля незадоволення прокатилася і у Мелітополі. Підприємці вийшли на протест проти продовження карантину. Вони перекрили вулицю, дотримуючись дистанції і не забувши надягнути маски. Вимагали дозволити працювати ринкам. Там навіть відбулися сутички з поліцією. Кількох підприємців поліцейські затримали і повезли у відділок.
      • Такий самий мітинг відбувся і в Одесі. Щоправда, на початку автомобільну колону зупинила поліція. Але згодом розблокувала рух. Кілька десятків машин рушили колоною до облдержадміністрації, де і передали свої вимоги. Люди запевняють, що готові дотримуватись усіх санітарних норм, які розробить і ухвалить влада. Аби це сталося швидше.

      Дивіться відео 24 каналу: в Запоріжжі та Одесі протестують проти закриття ринків


      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Кароліна Король, Єгор Скоріна, Катерина Козачинська
      Теги: Протести Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Одеси Новини Запоріжжя Новини України
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