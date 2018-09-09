Закриття Венеційського кінофестивалю: яскраві фото з червоної доріжки

8 вересня відбулось урочисте закриття 75-го Венеційського кінофестивалю. Захід відбувся на італійському острові Лідо та став своєрідною меккою для прихильників кіно та голлівудських знаменитостей.

В Італії відгримів один із найпрестижніших кінофестивалів. Презентувати 20 фільмів приїхали голлівудські актори та режисери, які красувались на червоній доріжці та демонстрували стильні й інколи екстравагантні вбрання.

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Не пропустили зірки день закриття Венеційського кінофестивалю. Популярні актори та режисери прийшли на урочисту церемонію нагородження, а деякі з них ще й отримали престижні статуетки. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати у фото, як відбувалось урочисте закриття кіноподії.



"Найкраща акторка" за версією журі Венеційського кінофестивалю Олівія Колман/ Getty Images



Акторка Наомі Воттс та член експертного журі фестивалю/ Getty Images



Акторка Тріне Дюргольм / Getty Images Акторка Тріне Дюргольм / Getty Images



Закриття Венеційського кінофестивалю 2018



Володар "Золотого лева" режисер Альфонсо Куарон/ Getty Images



Актор Віллем Дефо та художник Юліан Шнабель/ Getty Images



Ірландська акторка Ешлінг Франчозі/ Getty Images



Олівія Колман/ Getty Images



Гості Венеційського кінофестивалю/ Getty Images



Італійська гостя кінозаходу/ Getty Images



Актори на Венеційському кінофестивалі/ Getty Images



Знаменитості на червоній доріжці/ Getty Images

Що таке Венеційський кінофестиваль?Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.