Закрив кошеня у 3-літровій банці: хлопець з Червонограда жорстоко познущався над твариною
На Львівщині хлопець вирішив познущатися з кошеняти і закрив його в 3-літровій скляній банці без доступу до повітря. Відео своїх знущань він виклав у соцмережах, але згодом видалив його.
Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника. Правоохоронці вже відреагували, повідомляє Червоноградський відділ поліції.
До теми За вбивство двох кошенят чоловіка засудили на 5 років
Що відомо про знущання над кошеням у Червонограді
Хлопець видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове.
Користувачі помітили, що через брак повітря кошеня, виглядає кволим і виснаженим.
Звільнене після знущань кошеня / Скриншот з відео
Реакція поліції
- Правоохоронці знайшли хлопця. Його повезли до Сокальського відділення Червоноградського відділу поліції у Львівській області.
- Правоохоронці пообіцяли, що хлопцеві "відкупитися" не вдасться, а от покарання йому призначатиме суд.
- Поліція проведе перевірку та внесе відомості за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Що передбачає закон за жорстоке поводження з тваринами?Закон про жорстоке поводження з тваринами забороняє їх каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.
Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.