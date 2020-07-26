На Львівщині хлопець вирішив познущатися з кошеняти і закрив його в 3-літровій скляній банці без доступу до повітря. Відео своїх знущань він виклав у соцмережах, але згодом видалив його.

Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника. Правоохоронці вже відреагували, повідомляє Червоноградський відділ поліції.

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Що відомо про знущання над кошеням у Червонограді

Хлопець видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове.

Користувачі помітили, що через брак повітря кошеня, виглядає кволим і виснаженим.



Звільнене після знущань кошеня / Скриншот з відео

Реакція поліції

Правоохоронці знайшли хлопця. Його повезли до Сокальського відділення Червоноградського відділу поліції у Львівській області.

Правоохоронці пообіцяли, що хлопцеві "відкупитися" не вдасться, а от покарання йому призначатиме суд.

Поліція проведе перевірку та внесе відомості за фактом жорстокого поводження з тваринами.