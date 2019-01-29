Закрий рот критикам надійною грою, – екс-гравець "Шахтаря" підтримав Ракіцького

Колишній півзахисник "Шахтаря" Віталій Віценець побажав успіхів Ярославу Ракіцькому у новому клубі.

Віталій Віценець через свій Instagram підтримав захисника Ярослава Ракіцького, який підписав контракт із "Зенітом".

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Дякую за 9 з половиною років і за всі 326 матчів. Удачі тобі, брат, в "Зеніті". З твоїм характером і харизмою вболівальники тебе підтримають і полюблять. Упевнений, ти принесеш багато користі команді і клубу. Нових перемог і трофеїв. Дерзай! А всім цим критикам закрий рот своєю надійною і яскравою грою. Вірю, що ти ще повернешся,

– написав Віценець.

24 канал писав, що 28 січня "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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