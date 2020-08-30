Друга хвиля COVID-19: Арахамія відповів, чи "закриють" українців знову вдома
Глава партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українці не сидітимуть вдома, у разі другої хвилі COVID-19.
За його словами, держава немає ресурсів, аби посадити усіх по домівках та виплачувати допомогу. Про це він в ефірі одного з українських телеканалів.
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Водночас у такому випадку економіка країни повністю зупиниться. Тож влада намагатиметься тримати все відкритим, аби люди змогли ходити на роботу.
Другу хвилю такого закриття люди точно не витримають, і у держави немає таких ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу,
– пояснив Арахамія.
Однак при цьому українці обов'язково мають носити маски, часто дезінфікувати руки та дотримуватися соціальної дистанції.
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