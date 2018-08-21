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Закулісся MTV Video Music Awards 2018: як зірки готувались до церемонії в Instagram

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MTV Video Music Awards 2018: Cardi B з чоловіком Offset
MTV Video Music Awards 2018: Cardi B з чоловіком Offset / www.gettyimages.in

20 серпня відбулась щорічна розкішна музична премія MTV Video Music Awards 2018, де на одній червоній доріжці та сцені зібрались найкращі артисти світу. Зірки переживали не менше, ніж актори перед церемонією "Оскар", тому сміливо ділились своїми закулісними підготуваннями в мережі.

Церемонія нагородження відбулась в Нью-Йорку, тому знаменитості з командами стилістів почали основні підготування до події ще від ранку. Розкішні сукні, відверті костюми, яскраві макіяжі та екстравагантні зачіски – все це про найкращих співаків на музичній премії MTV Video Music Awards 2018!

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Виконавиця Cardi B цього року відзначилась особливо. Зірка потрапила одразу в 13 номінацій, в одній з яких виграла та стала "Найкращим новим артистом". Перед церемонією зірка поділилась фінальним фото, де позначила всіх причетних до підготування її розкішного образу.

 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

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Співачка Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя, готувала для церемонії екстравагантний образ. У відеоролику в Instagram вона показала, як їй роблять макіяж та зачіску, а також залишила декілька яскравих фото.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Молода виконавиця Camila Cabello стала справжнім відкриттям 2018 року! Зірка цього року була номінована шість разів та отримала перемогу одразу в трьох категоріях: "Відео року", "Артист року" і "Найкраща хореографія". В Instagram-Stories зірка поділилась кількома закулісними фото і відео перед та після музичної церемонії.


Camila Cabello


Святковий торт зі статуеткою MTV Video Music Awards для Camila Cabello

Юні зірки Chloe x Halle зачарували публіку не менше відомих співаків. Дівчата були номіновані у категоріях "Найкращий новий артист" і "Push artist of the year". Своїми емоціями після музичної церемонії вони поділились в Instagram.

 


Chloe x Halle

Американська артистка Гейлі Кіоко (Hayley Kiyoko) була номінована у двох категоріях, в одній з яких під назвою "Push artist of the year" отримала заповітну статуетку. Зірка показала в Instagram-Stories декілька радісних моментів за кулісами церемонії.


Hayley Kiyoko (зліва)


Hayley Kiyoko 

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Співачка Бібі Рекса (Bebe Rexha) стала номінанткою в категорії "Найкраща колаборація" і також показала шанувальникам кілька кадрів з музичної церемонії MTV Video Music Awards.

 

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha)

 

 

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha)

 

Актриса Міллі Боббі Браун стала запрошеною гостею музичної церемонії, тому також опублікувала декілька яскравих фото в Instagram.

 

Відомий виконавець Шон Мендес (Shawn Mendes), який також став номінантом в трьох категоріях, продемонстрував підписникам кілька емоційних фото в соцмережі.

 

 

Поп-співачка Нікі Мінаж (Nicki Minaj) вразила не лише своїм відвертим образом, а й перемогою в категорії "Найкраще хіп-хоп відео". Хоч її образ на червоній доріжці багато модних критиків назвали провальним, але зірка все ж опублікувала декілька кадрів на своїй Instagram-сторінці.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

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Музичний продюсер та виконавець Marshmello став номінантом в категорії "Найкраще танцювальне відео", через що у своєму епатажному образі також був присутній на музичній події. В соцмережі він опублікував спільне фото зі співачкою Camila Cabello.

 

Британська виконавиця Ріта Ора, яка стала номінанткою у двох категоріях та стала переможницею в "Найкращому танцювальному відео" потішила шанувальників закулісними фото MTV Video Music Awards 2018.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 


Ліам Пейн та Ріта Ора


Ріта Ора

Теги: LifeStyle Музика Нагороди Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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