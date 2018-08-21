Закулісся MTV Video Music Awards 2018: як зірки готувались до церемонії в Instagram

20 серпня відбулась щорічна розкішна музична премія MTV Video Music Awards 2018, де на одній червоній доріжці та сцені зібрались найкращі артисти світу. Зірки переживали не менше, ніж актори перед церемонією "Оскар", тому сміливо ділились своїми закулісними підготуваннями в мережі.

Церемонія нагородження відбулась в Нью-Йорку, тому знаменитості з командами стилістів почали основні підготування до події ще від ранку. Розкішні сукні, відверті костюми, яскраві макіяжі та екстравагантні зачіски – все це про найкращих співаків на музичній премії MTV Video Music Awards 2018!

Читайте також: Церемонія MTV Video Music Awards 2018: переможці, фото та відео

Виконавиця Cardi B цього року відзначилась особливо. Зірка потрапила одразу в 13 номінацій, в одній з яких виграла та стала "Найкращим новим артистом". Перед церемонією зірка поділилась фінальним фото, де позначила всіх причетних до підготування її розкішного образу.

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 20 Сер 2018 р. о 4:36 PDT

Читайте також: Співачка Cardi B вразила тонкою талією після народження дитини: фото

Співачка Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя, готувала для церемонії екстравагантний образ. У відеоролику в Instagram вона показала, як їй роблять макіяж та зачіску, а також залишила декілька яскравих фото.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 5:59 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 6:09 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 8:14 PDT

Молода виконавиця Camila Cabello стала справжнім відкриттям 2018 року! Зірка цього року була номінована шість разів та отримала перемогу одразу в трьох категоріях: "Відео року", "Артист року" і "Найкраща хореографія". В Instagram-Stories зірка поділилась кількома закулісними фото і відео перед та після музичної церемонії.



Camila Cabello



Святковий торт зі статуеткою MTV Video Music Awards для Camila Cabello

Юні зірки Chloe x Halle зачарували публіку не менше відомих співаків. Дівчата були номіновані у категоріях "Найкращий новий артист" і "Push artist of the year". Своїми емоціями після музичної церемонії вони поділились в Instagram.

Допис, поширений chloe x halle (@chloexhalle) 20 Сер 2018 р. о 10:01 PDT



Chloe x Halle

Американська артистка Гейлі Кіоко (Hayley Kiyoko) була номінована у двох категоріях, в одній з яких під назвою "Push artist of the year" отримала заповітну статуетку. Зірка показала в Instagram-Stories декілька радісних моментів за кулісами церемонії.



Hayley Kiyoko (зліва)



Hayley Kiyoko

Читайте також: Найкращі сукні на червоній доріжці MTV Video Music Awards 2018: фото

Співачка Бібі Рекса (Bebe Rexha) стала номінанткою в категорії "Найкраща колаборація" і також показала шанувальникам кілька кадрів з музичної церемонії MTV Video Music Awards.

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha) 20 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha) 20 Сер 2018 р. о 8:40 PDT

Актриса Міллі Боббі Браун стала запрошеною гостею музичної церемонії, тому також опублікувала декілька яскравих фото в Instagram.

Допис, поширений mills (@milliebobbybrown) 20 Сер 2018 р. о 10:07 PDT

Відомий виконавець Шон Мендес (Shawn Mendes), який також став номінантом в трьох категоріях, продемонстрував підписникам кілька емоційних фото в соцмережі.

Допис, поширений Shawn Mendes (@shawnmendes) 20 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Допис, поширений Shawn Mendes (@shawnmendes) 20 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Поп-співачка Нікі Мінаж (Nicki Minaj) вразила не лише своїм відвертим образом, а й перемогою в категорії "Найкраще хіп-хоп відео". Хоч її образ на червоній доріжці багато модних критиків назвали провальним, але зірка все ж опублікувала декілька кадрів на своїй Instagram-сторінці.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 20 Сер 2018 р. о 7:19 PDT

Читайте також: Модні провали на MTV Video Music Awards 2018: фото шокуючих образів

Музичний продюсер та виконавець Marshmello став номінантом в категорії "Найкраще танцювальне відео", через що у своєму епатажному образі також був присутній на музичній події. В соцмережі він опублікував спільне фото зі співачкою Camila Cabello.

Допис, поширений marshmello (@marshmellomusic) 20 Сер 2018 р. о 9:27 PDT

Британська виконавиця Ріта Ора, яка стала номінанткою у двох категоріях та стала переможницею в "Найкращому танцювальному відео" потішила шанувальників закулісними фото MTV Video Music Awards 2018.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 20 Сер 2018 р. о 6:13 PDT



Ліам Пейн та Ріта Ора



Ріта Ора