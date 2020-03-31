Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер

Это абсурд. Пустое сжигание денег, которых и так ни на что не хватает.

Объясню.

По международным стандартам маску необходимо менять 2 – 3 раза в день. Использованные – утилизировать.

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У нас около 10 миллионов активных работающих граждан. Обеспечить масками всех все равно не реально. Гарантировано защитить ими от коронавируса тоже невозможно.

Теперь вопрос. Должно ли государство тратить деньги бюджета или деньги, которые собрали с меценатов и закупать маски?! Мое мнение – нет! Сколько бы маски не стоили, государство не должно тратить на это свое время и свои деньги.

Себестоимость одной маски на заводе в Китае сейчас 10 гривен. Вдумайтесь.

100'000 масок стоит 1 миллион гривен и их хватит на 1 день всего для 10 тысяч людей. Потом эти маски просто выбросят в мусорное ведро.

И один ИВЛ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он будет спасать жизни людей и работать годами.

тоже стоит 1 миллион гривен и он будет спасать жизни людей и работать годами. И один УЗИ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он тоже будет работать годами.

тоже стоит 1 миллион гривен и он тоже будет работать годами. И один рентген аппарат тоже стоит похожие деньги и тоже будет работать годами.

А маска 1 день!

1 день = 100'000 масок = 1 ИВЛ.

1 день = 100'000 масок = 1 УЗИ.

1 день = 100'000 масок = 1 рентген.

10 млн масок = 100 млн гривен.

За цену 10 миллионов обыкновенных масок, которые люди выкинут через пару дней – мы можем обеспечить защитой всех наших врачей и купить оборудование в десятки больниц.

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Обеспечить защитой врачей и группы повышенного риска – да. Обеспечивать масками остальных – непозволительная роскошь в нынешней ситуации.

Это будет звучать грубо. Пожилые должны сидеть дома, остальные покупать себе защиту сами.

Власть должна сейчас направить все силы и все средства на лаборатории и тесты, на стационары и реанимации, на зарплаты и защиту врачей, на помощь пенсионерам и выплаты потерявшим работу, на льготы для бизнеса и работодателей.

Забудьте уже.

Маска – это вызов вчерашнего дня.

Надо думать о завтрашнем.

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Автор: Алексей Давиденко

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