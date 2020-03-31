11:42
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер

      -
      Масове скуповування масок - виклик вчорашнього дня / pixabay

      Я считаю власть должна забыть про закупку обыкновенных масок. Больше. Ни одной копейки бюджетных денег или денег меценатов нельзя тратить на обыкновенные маски.

      Это абсурд. Пустое сжигание денег, которых и так ни на что не хватает.

      Объясню.

      По международным стандартам маску необходимо менять 2 – 3 раза в день. Использованные – утилизировать.

      Интересно: Карантин – время атаки на коронавирус: рекомендации от ВОЗ

      У нас около 10 миллионов активных работающих граждан. Обеспечить масками всех все равно не реально. Гарантировано защитить ими от коронавируса тоже невозможно.

      Теперь вопрос. Должно ли государство тратить деньги бюджета или деньги, которые собрали с меценатов и закупать маски?! Мое мнение – нет! Сколько бы маски не стоили, государство не должно тратить на это свое время и свои деньги.

      Себестоимость одной маски на заводе в Китае сейчас 10 гривен. Вдумайтесь.

      100'000 масок стоит 1 миллион гривен и их хватит на 1 день всего для 10 тысяч людей. Потом эти маски просто выбросят в мусорное ведро.

      • И один ИВЛ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он будет спасать жизни людей и работать годами.
      • И один УЗИ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он тоже будет работать годами.
      • И один рентген аппарат тоже стоит похожие деньги и тоже будет работать годами.

      А маска 1 день!

      1 день = 100'000 масок = 1 ИВЛ.
      1 день = 100'000 масок = 1 УЗИ.
      1 день = 100'000 масок = 1 рентген.
      10 млн масок = 100 млн гривен.

      За цену 10 миллионов обыкновенных масок, которые люди выкинут через пару дней – мы можем обеспечить защитой всех наших врачей и купить оборудование в десятки больниц.

      Интресно: Коронавирус – стресс-тест для современного мира

      Обеспечить защитой врачей и группы повышенного риска – да. Обеспечивать масками остальных – непозволительная роскошь в нынешней ситуации.

      Это будет звучать грубо. Пожилые должны сидеть дома, остальные покупать себе защиту сами.

      Власть должна сейчас направить все силы и все средства на лаборатории и тесты, на стационары и реанимации, на зарплаты и защиту врачей, на помощь пенсионерам и выплаты потерявшим работу, на льготы для бизнеса и работодателей.

      Забудьте уже.
      Маска – это вызов вчерашнего дня.

      Надо думать о завтрашнем.

      Мнения, высказанные в разделе Блоги, передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции 24 канала.

      Автор: Алексей Давиденко
      Оригинал

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини Києва Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Лікарня Новини Здоров'я Публікації Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77120
      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 148574
      сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
      Новини України 13119
      сьогодні , 09:06 Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину
      Новини України 6837
      сьогодні , 07:01 Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин
      Новини України 1863
      сьогодні , 06:20 Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку
      Новини України 11542
      сьогодні , 05:56 Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну
      Новини України 2925
      сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
      Новини України 9219
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Анастасія Кушпіт
      30 березня , 22:30 Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді
      Антон Голобородько
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук