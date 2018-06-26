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09:48, 23 червня
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Зал був заповнений вщент глядачами: киянам показали фільм про Олега Сенцова

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У вівторок, 26 червня, киянам продемонстрували фільм про українського режисера Олега Сенцова, який перебуває за ґратами у Росії.

Про це в прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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За його словами, зал був заповнений вщент глядачами і пресою. Демонстрували два фільми: перший про процес, пов’язаний з бранцями Кремля, загалом і другий – про Олега Сенцова. Слова його автбіографії зачитували колеги по цеху.

Якщо щось і може сколихнути суспільство в Росії, то всередині має вибухнути ця історія. Можливо, історія Сенцова якось і сколихне росіян,
– сказала акторка Рима Зюбіна.

Вкотре учасники звернулися до міжнародної спільноти. За словами правозахисниці Марії Томак, якщо відбудеться зустріч Путіна і Трампа, то це шанс натиснути на Путіна або, принаймі, якимось чином вийти на контакт з ним щодо звільнення Сенцова.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини очікує від Росії до середи, 27 червня, інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Києва заручники Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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