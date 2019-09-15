Заламували і били шлангом: у Дніпрі чоловіки жорстоко розправились над дівчиною – відео 18+

У Дніпрі чоловіки жорстоко побили дівчину просто на очах в очевидців. Над нею познущались через те, що вона розбила телефон та намагалась пошкодити автомобілі. Згодом з'ясувалось, постраждала перебуває на обліку в психіатра.

Повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету надійшло до правоохоронців Дніпра близько 5-ї години ранку 15 вересня, про це повідомляє пресслужба поліції.

Моторошна історія: В Дніпрі жінка-опікунка тримала дитину на ланцюгу з зав'язаними очима

Водноча відео із дівчиною, яка ввечері 14 вересня в нижній білизні бігала по місту, наробило чимало галасу у соціальних мережах. За свідченнями очевидців, все почалось із того, що 26-річна дівчина викинула речі друзів з вікна і втекла, пише "Інформатор".

На першій частині відео видно, як дівчина бігає босоніж по проспекту Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і розпочала сварку із продавцем. Вже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

В другій частині відео видно, що усі фігуранти попередного ролика зібрались у приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки та били шлангом. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.

За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулись із кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і ніяк не перешкоджали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.

Згодом прораб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину і хлопця, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник – теж охоронець віком 63 роки.

Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина забігла до нього і розбила телефон. Вже згодом з'ясувалось, що вона перебуває на обліку у психіатра. Наразі дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння – визначать фахівці.

Дивіться також: Щоб він тобі на ліки пішов, – водійка Lexus прокляла усіх поліцейських за штраф – відео

Постраждалий хлопець також почуває себе добре. Парвоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство".

Обережно! На відео присутні жорстокі кадри! (18+)