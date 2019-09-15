Заламували і били шлангом: у Дніпрі чоловіки жорстоко розправились над дівчиною – відео 18+
У Дніпрі чоловіки жорстоко побили дівчину просто на очах в очевидців. Над нею познущались через те, що вона розбила телефон та намагалась пошкодити автомобілі. Згодом з'ясувалось, постраждала перебуває на обліку в психіатра.
Повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету надійшло до правоохоронців Дніпра близько 5-ї години ранку 15 вересня, про це повідомляє пресслужба поліції.
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Водноча відео із дівчиною, яка ввечері 14 вересня в нижній білизні бігала по місту, наробило чимало галасу у соціальних мережах. За свідченнями очевидців, все почалось із того, що 26-річна дівчина викинула речі друзів з вікна і втекла, пише "Інформатор".
На першій частині відео видно, як дівчина бігає босоніж по проспекту Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і розпочала сварку із продавцем. Вже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.
В другій частині відео видно, що усі фігуранти попередного ролика зібрались у приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки та били шлангом. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.
За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулись із кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і ніяк не перешкоджали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.
Згодом прораб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину і хлопця, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник – теж охоронець віком 63 роки.
Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина забігла до нього і розбила телефон. Вже згодом з'ясувалось, що вона перебуває на обліку у психіатра. Наразі дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння – визначать фахівці.
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Постраждалий хлопець також почуває себе добре. Парвоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство".
Обережно! На відео присутні жорстокі кадри! (18+)
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