20:58
15 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Заламували і били шлангом: у Дніпрі чоловіки жорстоко розправились над дівчиною – відео 18+

      480 Читать новость на русском
      У Дніпрі жорстоко побили дівчину через розбитий телефон
      У Дніпрі жорстоко побили дівчину через розбитий телефон / Ілюстративне фото

      У Дніпрі чоловіки жорстоко побили дівчину просто на очах в очевидців. Над нею познущались через те, що вона розбила телефон та намагалась пошкодити автомобілі. Згодом з'ясувалось, постраждала перебуває на обліку в психіатра.

      Повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету надійшло до правоохоронців Дніпра близько 5-ї години ранку 15 вересня, про це повідомляє пресслужба поліції. 

      Моторошна історія: В Дніпрі жінка-опікунка тримала дитину на ланцюгу з зав'язаними очима

      Водноча відео із дівчиною, яка ввечері 14 вересня в нижній білизні бігала по місту, наробило чимало галасу у соціальних мережах. За свідченнями очевидців, все почалось із того, що 26-річна дівчина викинула речі друзів з вікна і втекла, пише "Інформатор".

      На першій частині відео видно, як дівчина бігає босоніж по проспекту Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і розпочала сварку із продавцем. Вже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

      В другій частині відео видно, що усі фігуранти попередного ролика зібрались у приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки та били шлангом. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.

      За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулись із кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і ніяк не перешкоджали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.

      Згодом прораб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину і хлопця, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник – теж охоронець віком 63 роки. 

      Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина забігла до нього і розбила телефон. Вже згодом з'ясувалось, що вона перебуває на обліку у психіатра. Наразі дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння – визначать фахівці.

      Дивіться також: Щоб він тобі на ліки пішов, – водійка Lexus прокляла усіх поліцейських за штраф – відео

      Постраждалий хлопець також почуває себе добре. Парвоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство".

      Обережно! На відео присутні жорстокі кадри! (18+)

       

      blog_ava
      Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      7639
      Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Кримінальні новини Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      сьогодні , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 156
      Найстрашніший в історії світу теракт у США та промова Сенцова й Зеленського на YES – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Найстрашніший в історії світу теракт у США та промова Сенцова й Зеленського на YES – відео тижня
      355
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сьогодні , 19:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 1165
      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      сьогодні , 18:00 Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      Павло Казарін 451
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сьогодні , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 193
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук