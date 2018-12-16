"Залежить від однієї людини": Порошенко озвучив наміри Путіна щодо ув'язнених в РФ українців

Результатів у звільненні українців із в'язниць Росії вже рік немає через те, що Путін не хоче їх звільнити. Наявність чи відсутність комунікації між лідерами України і РФ тут ні до чого.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на прес-конференції.

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Глава держави наголосив, що у питанні звільнення українців, які перебувають в полоні РФ, Путін керується лише особистими переконаннями.

Він не бажає їх звільнити. Захотів – звільнив. Захотів – ні. Це не залежить від тих, хто сидить в рамках тристоронньої контактної групи. Це не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини,

– сказав Порошенко.

При цьому він наголосив, що Путін відмовився від телефонної розмови після здійснення Росією агресії в Керченській протоці через те, що "йому не було що відповісти". Так, за словами Порошенка, російський лідер не очікував такої різкої і аргументованої реакції світу на керовану ним агресію.

"Пояснення РФ не витримують жодної критики, бо факт агресії зафіксований у міжнародних документах", – сказав він.

При цьому Президент наголосив, що захоплені Росією українські моряки є військовополоненими відповідно до Женевської конвенсії, тому не належать до російської юрисдикції.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?

25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.