Залежність від відеоігор офіційно визнали хворобою

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла залежність від відеоігор в Міжнародну кваліфікацію хвороб.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

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Так, у ВООЗ пояснюють, що геймера можуть визнати хворим, якщо відеоігри він ставить на перше місце, проводить за ними більшу частину свого вільного часу і це заважає його особистому, соціальному, сімейному життю та кар’єрі.

Щоправда, спеціалісти наголошують, що такі симптоми повинні простежуватись у "залежного" не менше, ніж рік.