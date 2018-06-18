Залежність від відеоігор офіційно визнали хворобою
Всесвітня організація охорони здоров'я внесла залежність від відеоігор в Міжнародну кваліфікацію хвороб.
Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.
Читайте також: Науковці з’ясували, чому виникає залежність від шкідливої їжі
Так, у ВООЗ пояснюють, що геймера можуть визнати хворим, якщо відеоігри він ставить на перше місце, проводить за ними більшу частину свого вільного часу і це заважає його особистому, соціальному, сімейному життю та кар’єрі.
Щоправда, спеціалісти наголошують, що такі симптоми повинні простежуватись у "залежного" не менше, ніж рік.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі