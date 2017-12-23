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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Залежний від прокуратури суддя Шелест продовжує розглядати справу Владислава Марченка

21:07, 23 грудня 210 Читать новость на русском

Суд відхилив клопотання адвокатів про відвід судді Єжова із розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу для голови Запорізького обласного осередку "Об’єднання "Самопоміч".

Нагадаємо, адвокати Владислава Марченка заявили про відвід судді у зв’язку із особистою зацікавленістю прокурора Харківської області в тому, щоб здійснювати на нього тиск.

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"Прокурор Харківської області неодноразово демонстрував свою зацікавленість в іншому кримінальному провадженні, яке було зареєстроване ще у січні 2017 року і де фігурує прізвище судді Єжова. Пан Данильченко зробив декілька гучних публічних заяв, де ще під час розслідування кримінального провадження щодо судді Єжова висловив свою впевненість у тому, що він винен. Ми вважаємо це підставою для відводу судді Єжова", – зазначив адвокат Владислав Грищенко.

Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Новини Харкова Запоріжжя Судді
Джерело: 24 Канал
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