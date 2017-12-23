Залежний від прокуратури суддя Шелест продовжує розглядати справу Владислава Марченка
Суд відхилив клопотання адвокатів про відвід судді Єжова із розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу для голови Запорізького обласного осередку "Об’єднання "Самопоміч".
Нагадаємо, адвокати Владислава Марченка заявили про відвід судді у зв’язку із особистою зацікавленістю прокурора Харківської області в тому, щоб здійснювати на нього тиск.
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"Прокурор Харківської області неодноразово демонстрував свою зацікавленість в іншому кримінальному провадженні, яке було зареєстроване ще у січні 2017 року і де фігурує прізвище судді Єжова. Пан Данильченко зробив декілька гучних публічних заяв, де ще під час розслідування кримінального провадження щодо судді Єжова висловив свою впевненість у тому, що він винен. Ми вважаємо це підставою для відводу судді Єжова", – зазначив адвокат Владислав Грищенко.