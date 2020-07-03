У Харкові через прорив на тепломережі загинув комунальник. Він задихнувся випарами від окропу. Його не могли витягнути звідти понад 6 годин, а згодом чоловік помер.

Загибель комунальника

Трагедія сталася 2 липня через злам трубопроводу. Про це повідомили в місцевому виданні NewsRoom.

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Гаряча вода залила котельню на понад пів метра. 72-річний чоловік саме був у приміщенні й намагався усунути проблему. Однак задихнувся випарами від окропу. Тіло пенсіонера змогли дістати лише за кілька годин, після того, як відкачали окріп.

Будем досліджувати, що там відбулося. Людина начебто й поради від когось отримувала, де знаходитись. По суті задихнувся, тому що температура піднялася. Пари ці всі,

– зазначив начальник поліції Харківської області Валерій Сокуренко.

Організацію похорону візьме на себе міська рада. А всі обставини події ще встановлюються.

Що зараз відбувається на місці події

Місце прориву шукають другий день, по асфальту й досі тече гаряча вода. Це вже не перша аварія на цій тепломережі.

"Вода ще періодично поступає. Там потрібно ще копати й треба, щоби бригада працювала", – розповів працівник аварійної бригади Олексій.