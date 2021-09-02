Про цю подію повідомили рятувальникам приблизно о 14:40. Згодом на місце події прибули медики.
Теж у місті У Кривому Розі загинув шахтар: придавило до скелі
Які пошкодження в нього були
Потерпілого направили до 2 лікарні Кривого Рогу. У нього діагностували пошкодження кінцівок.
А саме, в нього були сильно обпечені ноги. Який стан пацієнта наразі – невідомо. Обставини події поки не розголошують.
Інша подія раніше
У Кам'янському на Дніпропетровщині 24 трапилася пожежа на заводі ДМК. Там 2 працівників закурили сигарети біля легкозаймистої речовини.
Вони отримали опіки більшості поверхні тіла. Ймовірно, це трапилося через те, що вони кинули недопалок.