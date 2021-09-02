Розплавленим залізом залило людину: на криворізькому заводі стався нещасний випадок

На заводі компанії ArcelorMittal у Кривому Розі 2 вересня з чана не туди вилилося розплавлене залізо. Як наслідок, постраждав 38-річний працівник.

Про цю подію повідомили рятувальникам приблизно о 14:40. Згодом на місце події прибули медики.

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Які пошкодження в нього були

Потерпілого направили до 2 лікарні Кривого Рогу. У нього діагностували пошкодження кінцівок.

А саме, в нього були сильно обпечені ноги. Який стан пацієнта наразі – невідомо. Обставини події поки не розголошують.

Інша подія раніше

У Кам'янському на Дніпропетровщині 24 трапилася пожежа на заводі ДМК. Там 2 працівників закурили сигарети біля легкозаймистої речовини.

Вони отримали опіки більшості поверхні тіла. Ймовірно, це трапилося через те, що вони кинули недопалок.