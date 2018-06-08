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Залишилось битись до кінця: як сильного політика зобразили в "Таємному щоденнику Симона Петлюри"

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Таємний щоденник Симона Петлюри: дивитись онлайн трейлер
Таємний щоденник Симона Петлюри: дивитись онлайн трейлер / Фото з вільних джерел

Легендарна постать глави Української Народної Республіки Симона Петлюри знайшла відображення у новій кінострічці. Автори показали не тільки його життя на теренах України, але й у Франції.

Українське кіно стрімко розвивається, дивуючи глядачів неймовірною грою акторів та життєвими історіями. Події минулого часто стають темою для нової кінострічки, а розмаїття сильних постатей – натхненням для режисерів. Так, у новому фільмі відтворили непросту історію Симона Петлюри. 

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Відео першого офіційного трейлеру з'явилось на YouTube-каналі кінокомпанії B&H Film Distribution Company. Згідно з описом, "Таємний щоденник Симона Петлюри" – це історична драма про життя голови Директорії і головного отамана УНР Симона Петлюри. Сценарій створювали упродовж 6 років, запозичуючи факти з українських та іноземних архівів. 

1917 – 1921 роки. Триває відчайдушна боротьба за незалежність Української Народної Республіки. Лідер УНР Симон Петлюра намагається стримати агресію більшовицької Росії. Програвши боротьбу, Петлюра змушений емігрувати до Парижа. Але й там через дії агентів Москви його життя постійно під загрозою,
– йдеться в описі до трейлера. 

Відомо, що зйомки проходили у Львові, Київській області та на території кіностудії. Щоб детально змалювати всі події та створити колорит, актори фільму також провели зйомки у Франції. Результат копіткої роботи українці зможуть побачити 6 вересня 2018 року.

Дивіться трейлер до фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" (відео):

 

Теги: Новини України Історія LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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