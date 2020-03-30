Залишайся вдома та "#Навчайсявдома": в Україні запустили безкоштовний Освітній Марафон онлайн

"#Навчайсявдома" – щоденний безкоштовний Освітній Марафон із тренерами з розвитку емоційного інтелекту, особистої ефективності та інших важливих навичок для успішного та щасливого життя.

З суботи, 28 березня, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КНП "Освітня агенція міста Києва" в рамках реалізації соціального проєкту "Освітній хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного" розпочали онлайн марафон щодо "softskills" (м’яких навичок).

"Тренери Освітнього Хабу міста Києва зробили все, щоб ці зустрічі стали корисними для кожного українця. Ми запустили Освітній Марафон "#Навчайсявдома", щоб кожна людина, незалежно від свого віку та професії, могла отримувати нові знання та навички не виходячи з власного помешкання" – повідомила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Кожен день з новим тренером буде проходити у вигляді: корисних лайфхаків, ефективних практик та живого спілкування під час прямого ефіру і все це абсолютно безкоштовно.

Все, що Вам потрібно зробити – це підписатися на сторінки Освітнього Хабу міста Києва у соціальній мережі Facebook та месенджері Telegram, де Ви знайдете всі матеріали та зможете приєднатись до Освітнього Марафону.

Піклуйтесь про своє здоров’я, удосконалюйте свої "soft skills" разом із Освітнім Хабом міста Києва та #навчайсявдома!