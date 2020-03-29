Залишайтеся вдома: прем’єр Британії надіслав листа кожній родині

Прем’єр-міністр Великої Британії надіслав листа кожній британській родині. Борис Джонсон закликав їх залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Якщо дуже багато людей одночасно захворіють – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Про це написав британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

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Він зазначив, що найважливіше – це сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Це потрібно, щоб врятувати щонайбільше життів.

Саме тому ми даємо вам одну просту інструкцію: залишайтеся вдома,

– написав у листах Джонсон.

Листи з такими закликами британський прем’єр надіслав кожній британській родині. Британців просять не виходити з дому без нагальних причин.

В яких випадках можна вийти на вулицю:

похід за продуктами;

візит до лікаря;

для фізичних тренувань один раз на день;

для роботи, якщо працювати з дому неможливо.

Прем’єр також наголосив, що уряд робитиме все можливе, щоб пом’якшити економічні наслідки від карантину. Однак, за його словами, перш ніж покращитись – справи стануть ще гіршими. Але Британія готується до цього.

"Чим більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи – тим менше буде загиблих", – підсумував прем’єр. А країна зможе повернутися до звичного життя.

PM @BorisJohnson is writing to every UK household to urge them to stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GMNPqEl10d — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 28, 2020

Коронавірус у Британії: коротко