Залишила 2-місячного малюка: у Дніпрі жінка вистрибнула з вікна 5 поверху

На Тополиній, 19 в Дніпрі 29-річна жінка вчинила самогубство. Вона вистрибнула з вікна 5 поверху. Місцеві кажуть, що в загиблої залишилася 2-місячна дитина.

Також мешканці будинку кажуть, що знайшли передсмертну записку. У поліцію про самогубство повідомили об 11 ранку 25 серпня. Цю інформацію журналістам 24 каналу надали правоохоронці.

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Не могли нічого вдіяти

Мешканці не розповіли, про що саме жінка писала перед смертю. Поліцейські не встигли її врятувати, оскільки їх викликали тоді, коли жінка вже була мертва. Наразі не відомо, з ким залишиться її 2-місячна дитина. Адже про батька малюка чи інших родичів не повідомляють.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через умисне вбивство з поміткою "самогубство". Поліцейські встановлюють причини суїциду. Тривають слідчі дії.

Самогубство в Україні: останні новини

24 серпня в Дніпрі стався схожий випадок. Жінка двічі намагалася накласти на себе руки. Спочатку вона різала руки, а потім зачинилася в туалеті і повішалася. На щастя, від моменту самогубства минуло мало часу і поліцейські змогли її врятувати. Відомо, що потерпіла була нетвереза.

У Мукачеві 18 серпня дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки і загинула. Їй було 19 років. Ймовірно, вона страждала через нерозділене кохання. Адже писала відповідні цитати в соцмережах.

19 серпня в гуртожитку Києва застрелився поліцейський. Перед смертю він нібито зателефонував своїй матері. Кажуть, що на місці смерті була записка зі словами "вибачте мені". У поліції відмовляються коментувати ситуацію.

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