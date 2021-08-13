На матір склали адміністративний протокол через невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. У поліції пообіцяли перевіряти родину.
До теми Замурзані діти, крики та мухи в їжі: патрульних шокувала 19-річна матір – фото
У Чугуєві поліція врятувала дитину від матері, яка зловживає алкоголем
36-річна жінка виховує 2-річного сина. До них додому навідались працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції та Служба у справах дітей. Відвідини відбувались у рамках рейду.
У будинку вибиті вікна, всюди пляшки з-під алкогольних напоїв, ніж у вільному доступі. 36-річна мешканка має 2-річного сина, при цьому зловживає спиртними напоями,
– розповіли в поліції.
Додали, що після з'ясування обставин, встановили – дитина 2 дні була голодною, поки мама пиячила. Хлопчика передали бабусі.
У будинку в вільному доступі для дитини був ніж / Фото поліції Чугуївщини
На матір склали адміністративний прокол за статтею щодо невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує штраф. У відомстві запевнили, що надалі працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції перевірятимуть сім'ю.
Останні інциденти з батьками неповнолітніх дітей: коротко
- Наприкінці травня у Винниках під Львовом патрульні склали на 19-річну матір протокол за невиконання батьківських обов'язків. Вигляд будинку, у якому жили 2 маленьких дітей, неабияк здивував правоохоронців – у їжі були мухи, а навколо панувала антисанітарія.
- 27 травня у Вінниці перехожі зняли на відео жахливий інцидент. Мати, що гуляла одразу з двома дітьми, ледь трималась на ногах. Згодом жінка таки впала і перекинула візок з дитиною.
- 16 травня схожий випадок стався в Одесі. Там теж помітили молоду матір, яка ледь трималась на ногах. При цьому вона гуляла з маленькою дитиною. Жінка постійно похитувалась та буквально лягала на візок.