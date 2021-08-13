На матір склали адміністративний протокол через невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. У поліції пообіцяли перевіряти родину.

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У Чугуєві поліція врятувала дитину від матері, яка зловживає алкоголем

36-річна жінка виховує 2-річного сина. До них додому навідались працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції та Служба у справах дітей. Відвідини відбувались у рамках рейду.

У будинку вибиті вікна, всюди пляшки з-під алкогольних напоїв, ніж у вільному доступі. 36-річна мешканка має 2-річного сина, при цьому зловживає спиртними напоями,

– розповіли в поліції.

Додали, що після з'ясування обставин, встановили – дитина 2 дні була голодною, поки мама пиячила. Хлопчика передали бабусі.



У будинку в вільному доступі для дитини був ніж / Фото поліції Чугуївщини

На матір склали адміністративний прокол за статтею щодо невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Жінці загрожує штраф. У відомстві запевнили, що надалі працівники ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції перевірятимуть сім'ю.

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