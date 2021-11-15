Залишили підозрілу сумку: під Будинком культури поліції Харкова шукали вибухівку

У Харкові опівдні 15 листопада помітили підозрілу сумку біля Будинку культури поліції. Тому там перекрили територію та викликали вибухотехніків.

Мовиться про територію біля будівлі на вулиці Жон Мироносиць, 13. Повідомлення про це предмет надійшло на гарячу лінію "102".

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Заборонили рух вулицею

Цю територію обгородили попереджувальною стрічкою. Тому рух вулицею тимчасово заборонили.

Обгороджена вулиця біля Дому культури / Фото Нацполіції

Туди невдовзі прибули не лише вибухотехніки, а й слідчі поліції. Це було необхідно, щоб перевірити чи є в сумці вибухівка та зафіксувати правопорушення, якби воно було. Мешканців міста попросили поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Місце, де шукають вибухівку: дивіться відео

У телеграмі "Труха" повідомили, що жодної вибухівки там не знайшли. Предмет виявився пустою сумкою для ноутбука.



Вибухотехнік працює із сумкою / Фото телеграму "Труха"

Схожий підозрілий предмет у Львові

21 липня до поліції звернулися щодо підозрілої сумки, яку залишили в аеропорті "Львів". Звідти евакуювали всіх працівників у пасажирів. Підозріла сумка, в якій могла бути вибухівка, лежала під сходами.



Згодом туди прибули вибухотехніки, які почали перевірку. Вони винесли сумку на вулицю та підірвали. Проте виявилося, що там був лише комп'ютер.