Хлопець сам о 12 ночі грав на скрипці на розі Приморського бульвару та провулку Чайковського. Про це повідомили 11 листопада.

Зверніть увагу У Дніпрі чоловік побив співмешканку з 2-місячним малюком на руках: дитина в лікарні

Пішов з мамою в гості

Співробітники муніципальної варти спитали в хлопчика про те, де його батьки. Він зі свого мобільного телефону зателефонував до тата. Той повідомив охоронцям, що хлопчик з мамою пішов у гості й зараз жінка його забере.

Муніципальні охоронці натомість розповіли, що знайшли хлопчика на вулиці самого зі скрипкою та попросили батька забрати дитину додому. Ніхто з дорослих так і не прийшов.

Батьки насправді були близько

Згодом працівники муніципальної варти повторно набрали батька дитини. Через кілька хвилин прийшла малолітня дівчинка та сказала, що вона – сестра юного скрипаля.

Муніципальні охоронці запитали, де їх батьки. Виявилось, що вони були в автомобілі біля Оперного театру. Згодом на місце викликали поліцію.

Приблизно через 5 хвилин прийшла мама, яка поводилася трохи агресивно. Правоохоронці затримали матір та з обома дітьми відвезли у відділок. Там поліцейські склали на батьків адміністративний протокол за "неналежне виконання батьківських обов’язків".