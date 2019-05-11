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      Залишили під дверима сільського голови: на Київщині медики викинули пацієнта зі "швидкої"

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      Медики викинули нетверезого пацієнта зі "швидкої"
      Медики викинули нетверезого пацієнта зі "швидкої" / Ілюстративне фото

      На Київщині медики зі "швидкої" відмовилися везти начебто нетверезого пацієнта до лікарні. Вони залишили чоловіка під парканом дому голови села Цибля, куди і викликав автомобіль "швидкої допомоги" хворий.

      Чоловік був у непритомному стані, коли медики діставали його із автомобіля "швидкої" і залишали під дверима сільського голови. Про це інформує прес-служба прокуратури Київської області.

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      Через деякий час сільський голова знову викликав екстрену медичну допомогу до хворого. На місце приїхала бригада медиків у тому ж самому складі і врешті забрала його до Переяслав-Хмельницької районної лікарні.

      Проте вже через 2 дні чоловік помер у реанімації цього медзакладу.

      Інцидент трапився вранці 20 квітня, а до прокуратури інформація про нього надійшла через 5 днів.

      Там вже розпочали розслідування за фактом неналежного виконання медиками професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта.

      Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Лікарня Київська прокуратура
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