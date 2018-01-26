"Залиште Україну": Президент Польщі Дуда озвучив своє послання Путіну

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Російську Федерацію залишити Україну в спокої.

Про це він сказав під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

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Залиште Україну у спокої. Ось таке моє послання,

– наголосив Дуда, відповідаючи на запитання модератора щодо очікувань від розвитку відносин з Росією у 2018 році.

Окрім того, польський глава зазначив, що Євросоюз повинен бути відкритим до розширення і відкритим для інших країн.

"Ми повинні зберігати двері Європейського Союзу відкритими для нових країн. Ми повинні зберігати політику відкритих дверей. Це є одним з найбільш важливих елементів хорошого майбутнього для Європейського Союзу, на мою думку, особливо, під час виходу Британії з ЄС", – сказав Дуда.