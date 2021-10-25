Заливала в рот пиво: у Кривому Розі 18-річна дівчина знущалася з кішки

У Кривому Розу двоє дівчат вирішили дивно розважитися. Одна заливала кішці пиво у рот, а інша знімала це на відео. За цей вчинок одній із них довелося виправдовуватися.

Відео зі "споюванням" кішки супроводжувалося гучним сміхом операторки. Однак тварині вдалося втекти від дівчат.

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Дівчата кажуть, що то було не пиво

Відео, яке опублікувала дівчина у своєму інстаграмі неабияк обурило користувачів. За даними ТСН про інцидент уже дізналися у місцевій поліції. Через знущання з тварини розпочали перевірку.

Блогерка заливає кішці пиво до рота: обурливе відео

Дівчина уже встигла виправдати свій вчинок. За її словами, у пляшці з-під алкоголю була звичайна вода.

Це був не алкоголь. бо у нас дефіцит води і ми набираємо її у всі пляшки, які є. У пляшці з-під пива теж вода і з неї пила дівчинка, якій 14 років,

– заявила блогерка у відповідь на звинувачення.

За знущання над тваринами передбачене покарання у вигляді штафу від 3 400 до 5 100 гривень з можливою конфіскацією улюбленця, якщо перебування у господаря загрожує його життю та здоров'ю.