Залізла на висоту четвертого поверху: рятувальники Нікополя знімали з дерева вагітну жінку

У Нікополі рятувальники 23 жовтня отримали виклик з проханням допомогти вагітній. Жінку довелося знімати з дерева.

Вагітна, за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, перебувала високо на дереві – на рівні 4 поверху. Мовиться про високу у приблизно 10 – 11 метрів.

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Рятувальники скористалися висувною драбиною

Водночас спуститися самостійно жінка 1993 року народження не могла. Щоб зняти вагітну з дерева, яке розташовано одразу біля житлового будинку, рятувальники Дніпропетровської області скористалися висувною триколінною драбиною.

Як виявилося, жінка не лише очікує народження дитини, але вже є багатодітною матір'ю. Рятувальники спустили вагітну з дерева. В результаті інциденту вона не постраждала, проте що ж стало причиною її дій – невідомо

Майже щодня рятувальники знімають з дерев котів, і це вже звична ситуація. Проте сьогоднішній виклик, що надійшов до надзвичайників Дніпропетровщини, не міг не спантеличити,

– зазначили у пресслужбі ДСНС.

Виклики ДСНС: останні новини

5 жовтня львів'янин впав у траншею глибиною приблизно 2 метри. Чоловік не міг вибратися самотужки, на допомогу приїхали рятувальники.

У Києві надзвичайники врятували чоловіка, який впав у Дніпро й опинилася під Південним мостом.

10 жовтня у Києві в Оболонському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Рятувальникам вдалося евакуювати шістьох мешканців.

Текст публікації ДСНС:

Сьогодні Нікопольські рятувальники знімали з дерева вагітну дівчину, 1993 року народження.

По прибуттю до місця події було з'ясовано, що вагітна дівчина знаходиться на рівні 4-го поверху на дереві, та не може самостійно злізти.

Тож, за допомогою висувної драбини жінку спустили на землю цілою та неушкодженою.