"Залізна людина" по-українськи: поліцейський з Дніпра переміг на світових змаганнях з тріатлону
Поліцейський з Дніпра Святослав Цветков переміг на світових змаганнях з тріатлону Ironman у Туреччині. Українець став найкращим серед 1700 учасників з різних країн світу.
Для того, аби довести, що він справжня "залізна людина", спортсмену потрібно було проплисти майже 2 кілометри у Середземному морі, проїхати 90 кілометрів на велосипеді, та ще й пробігти 21 кілометр. З усім цим він впорався майже за 4 години.
Читайте також: Як українська збірна готується до матчів проти Словаччини і Туреччини
У поліції чоловік працює вже 20 років. Вільний від роботи час Святослав приділяє спорту, до престижних змагань готувався цілий рік.
Перемога – це коли ти реалізовуєш свої зусилля. Коли ти працюєш, працюєш, і думаєш – де ж цей приємний шматочок сиру на фініші, як каже Роккі. До мурашок пробирає, коли залишилось ще 100 метрів й ти розумієш, що вже кричать твоє прізвище, і ти – абсолютний чемпіон,
– поділився спорстмен.
Новоспечений IRONMAN не лише сам займається спортом, а й мотивує своїх колег. Чимало з них натхненні прикладом колеги та планують також активно працювати над собою.
Український чемпіон
Колеги подякували Святолаву за те, що показує копів підтягнутими й спортивними, руйнуючи стереотип про пузатих правоохоронців, та подарували іменний годинник. А поліцейський продовжує готуватись до нових викликів – хоче поїхати на чемпіонат світу наступного року.
Вибір редакції
-
Вашингтон може заблокувати "Північний потік-2": у "Газпромі" покепкували з погроз СШАсьогодні , 09:43
-
За вбивством ватажка бойовиків Захарченка стоїть олігарх Курченко, – журналістсьогодні , 08:53
-
Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборівсьогодні , 08:01