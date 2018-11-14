"Залізна людина" по-українськи: поліцейський з Дніпра переміг на світових змаганнях з тріатлону

Поліцейський з Дніпра Святослав Цветков переміг на світових змаганнях з тріатлону Ironman у Туреччині. Українець став найкращим серед 1700 учасників з різних країн світу.

Для того, аби довести, що він справжня "залізна людина", спортсмену потрібно було проплисти майже 2 кілометри у Середземному морі, проїхати 90 кілометрів на велосипеді, та ще й пробігти 21 кілометр. З усім цим він впорався майже за 4 години.

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У поліції чоловік працює вже 20 років. Вільний від роботи час Святослав приділяє спорту, до престижних змагань готувався цілий рік.

Перемога – це коли ти реалізовуєш свої зусилля. Коли ти працюєш, працюєш, і думаєш – де ж цей приємний шматочок сиру на фініші, як каже Роккі. До мурашок пробирає, коли залишилось ще 100 метрів й ти розумієш, що вже кричать твоє прізвище, і ти – абсолютний чемпіон,

– поділився спорстмен.

Новоспечений IRONMAN не лише сам займається спортом, а й мотивує своїх колег. Чимало з них натхненні прикладом колеги та планують також активно працювати над собою.



Український чемпіон

Колеги подякували Святолаву за те, що показує копів підтягнутими й спортивними, руйнуючи стереотип про пузатих правоохоронців, та подарували іменний годинник. А поліцейський продовжує готуватись до нових викликів – хоче поїхати на чемпіонат світу наступного року.