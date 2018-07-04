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Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили

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Між Києвом і Одесою частково відновили рух потягів
Між Києвом і Одесою частково відновили рух потягів / business-vector.info

На Одещині частково відновили рух поїздів. Станом на 4 липня там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.

Тут, за сто кілометрів від Одеси, напередодні сталася масштабна аварія. З рейок злетіло 14 вагонів вантажного потяга. Розтрощило 100 метрів колій.

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Ліквідовувати наслідки аварії одразу взялися ремонтні бригади. Вони працювали всю ніч. За словами фахівців, ймовірна причини аварії — зношеність рейок або несправність вагона.

Більшість пасажирських поїздів, маршрути яких тут пролягають, наразі пускають в об’їзд. Вони можуть запізнюватися навіть до 8 годин.

Плануємо сьогодні (4 липня – 24 канал) повністю відкрити рух. В результаті інциденту, дякувати Богу, ніхто не постраждав з людей. Небезпечних вантажів у поїзді не було. Доставили усіх пасажирів до станції призначення. Тим пасажирам, які відмовилися і не захотіли подорожувати, враховуючи форс-мажорну ситуацію, "Укрзалізниця" повністю повернула кошти за квитки,
– прокоментував заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан. 

Відео: коментар щодо відновлення руху поїздів на Одещині

 

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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