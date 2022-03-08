Так, залізничникам вдалося евакуювати вже 1,7 мільйона людей. Водночас самі працівники ризикують своїм життям, але рятують мільйони інших.
Увага З Харкова потягами вдалося евакуювати вже понад 600 тисяч людей
"Ми безмежно вдячні всім тим, хто працює в поїздах, депо, складає графіки, ремонтує інфраструктуру та рухомий склад. Ми вдячні нашим залізничникам, які виготовляють їжаки та захищають Україну", – зазначили в Укрзалізниці.
І додали, що, на жаль, зараз усі вимушені жертвувати своїм комфортом. Однак головна мета – дати можливість виїхати з-під обстрілів усім охочим.
До слова, Укрзалізниця організувала безліч евакуаційних рейсів по Україні. З розкладом на 8 березня ви можете ознайомитись за посиланням.
Залізничники евакуйовують людей / Фото Укрзалізниці
Евакуація Укрзалізницею / Фото Укрзалізниці
Працівники ризикують своїм життя / Фото Укрзалізниці
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!