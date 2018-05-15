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Залізничний Бескидський тунель запрацює до кінця травня, – Гройсман

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Бескидський тунель почне роботу в кінці травня 2018 року
Бескидський тунель почне роботу в кінці травня 2018 року / Varta1.com.ua

Новий двоколійний залізничний Бескидський тунель, який є одним із найбільших побудованих за роки незалежності інфраструктурних об’єктів української залізниці, буде остаточно зданий в експлуатацію до кінця травня. Цього вимагає відповідне урядове доручення.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після зустрічі з виконувачем обовязків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгеном Кравцовим, повідомляє прес-служба уряду.

"Важливо, що впоралися з завданням. До кінця травня тунель буде зданий", – сказав глава уряду.

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Гройсман зазначив, що тунель є важливою логістичною складовою маршрутів експорту української продукції до Євросоюзу.

"Потрібно забезпечити підтримку експорту, аби у нас не було проблем з поставкою продукції", – наголосив прем’єр.

Він додав, що в контексті забезпечення перевезень, потрібно оперативно вирішувати питання забезпечення безпосередньо вагонами та підвищувати якість обслуговування, передусім у пасажирському сегменті.

Що таке Бескидський тунель? Він розташований у Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна). Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15-40 до 60-70 кілометрів на годину. Діючий одноколійний Бескидський тунель був побудований ще 1886 року. На сьогодні недостатня пропускна здатність тунелю завдає значних економічних збитків "Львівській залізниці".

Теги: Новини України Транспорт Володимир Гройсман Новини Львова Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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