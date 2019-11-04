Залізничний вокзал у Києві хочуть передати інвесторам: що зміниться

В уряді мають намір передати залізничний вокзал у Києві інвесторам, щоб збільшити прибутковість. Інвестори повинні побудувати торгово-розважальні зони і паркінги.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, у передачі вокзалу у концесію буде задіяна система Prozorro.

Що таке концесія?Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.

Криклій також зазначив, що не розуміє як вокзал отримав 2 мільйони доларів збитків за минулий рік.

При тому, що там неймовірний пасажирський трафік і поруч McDonalds, який входить в топ-5 найбільш прибуткових у світі. Тобто для McDonalds цей трафік дає прибуток, а для вокзалу – збитки,

– здивувався міністр.

Глава Мінінфраструктури повідомив, що потенційні інвестори повинні робити на вокзалах торгово-розважальні об'єкти і кількарівневі паркінги.

Він також висловив сумнів у тому, що "Укрзалізниця" навіть із запозиченими коштами зможе реалізувати ці проекти так, як це хочуть в Мінінфраструктури.

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Відзначимо, що Укрзалізниця планує скоротити 40-50% адміністративного персоналу і ці звільнення має намір розпочати вже у 2020 році. Компанія позбуватимуться виключно непрофільних активів.

Що відомо про концесію в Україні? Президент України Володимир Зеленський підписав закон про концесію, що передбачає умови залучення приватного капіталу до управління державним майном. Відповідний законопроєкт 3 жовтня схвалила Верховна Рада.



У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів. Серед них – морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, вокзали та інші об’єкти держвласності. Ухвалений Радою документ передбачає можливість, зокрема, надання негрошової підтримки інвесторам.