У Дніпрі жорстоко побили активіста Снісара: поліція затримала нападників
Ще на початку вересня у Дніпрі двоє невідомих жорстоко побили відомого активіста та правозахисника Олександра Снісара. Чоловіка фактично врятували перехожі, які відігнали нападників. Ті били активіста виключно по голові і залишили фактично напівживим.
У критичному стані активіста забрали до лікарні імені Мечникова. Медики виявили у нього численні травми. А ось нападників правоохоронцям вдалось піймати майже через місяць після замаху на Снісара. Про це інформує пресслужба поліції регіону.
Раніше В Одесі в Анатолія Коломійця кинули кілька гранат: фото і деталі
Що відомо про напад на Олександра Снісара:
- Напад на активіста у Дніпрі трапився 5 вересня близько 17:45 на вулиці Богомаза.
- Невідомі чоловіки вистежили потерпілого та напали на нього.
- Нападники завдали йому понад 10 ударів по голові. Коли їх помітили перехожі, вони втекли з місця злочину.
- Потерпілого в тяжкому стані доставили до лікарні.
- За інформацією місцевих ЗМІ, у Снісара була діагностована важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, крововилив і множинні переломи кісток лицьового черепа.
Поліції вдалося знайти та затримати підозрюваних. Це – два жителі міста Кам'янське. Їм 28 і 37 років відповідно. Крім них, перевіряється причетність до нападу ще однієї людини.
1 жовтня за місцем їх мешкання відбулися санкціоновані обшуки. Наразі їх затримали та вручили письмове повідомлення про підозру за замах на умисне вбивство. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Хто такий Олександр Снісар?Він – лідер громадської організації "Антикорупційна громадська рада". Чоловік 26 вересня написав, що почувається краще та відмовився робити публічні заяви пресі під час ведення слідства.
Він лише додав: вважає символічним те, що напад стався в перший день початку передвиборчих перегонів, а били його виключно в обличчя і голову. Мовляв, таким чином організатори замаху могли хотіти дистанціювати його від зйомок і інтерв'ю перед виборами виборів, а то "і до кінця життя". Активіст висловив сподівання, що замовників замаху швидко встановлять.