Ще на початку вересня у Дніпрі двоє невідомих жорстоко побили відомого активіста та правозахисника Олександра Снісара. Чоловіка фактично врятували перехожі, які відігнали нападників. Ті били активіста виключно по голові і залишили фактично напівживим.

У критичному стані активіста забрали до лікарні імені Мечникова. Медики виявили у нього численні травми. А ось нападників правоохоронцям вдалось піймати майже через місяць після замаху на Снісара. Про це інформує пресслужба поліції регіону.

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Що відомо про напад на Олександра Снісара:

Напад на активіста у Дніпрі трапився 5 вересня близько 17:45 на вулиці Богомаза.

Невідомі чоловіки вистежили потерпілого та напали на нього.

Нападники завдали йому понад 10 ударів по голові. Коли їх помітили перехожі, вони втекли з місця злочину.

Потерпілого в тяжкому стані доставили до лікарні.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Снісара була діагностована важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, крововилив і множинні переломи кісток лицьового черепа.

Поліції вдалося знайти та затримати підозрюваних. Це – два жителі міста Кам'янське. Їм 28 і 37 років відповідно. Крім них, перевіряється причетність до нападу ще однієї людини.

1 жовтня за місцем їх мешкання відбулися санкціоновані обшуки. Наразі їх затримали та вручили письмове повідомлення про підозру за замах на умисне вбивство. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.