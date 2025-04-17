Нові кадри замаху на Фіцо: фінський телеканал показав відео, якого раніше не було в мережі

15 травня 2024 року у Словаччині скоїли замах на прем'єра Роберта Фіцо. Майже через рік після інциденту фінський телеканал показав повне відео стрілянини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Нові кадри замаху на Роберта Фіцо

Фінський телеканал YLE зняв 50-хвилинну документалку про Словаччину, в якому з'явилися кадри, які показують замах на прем'єра Фіцо у травні минулого року з нового ракурсу.

На опублікованому відео видно весь перебіг інциденту: від перших пострілів в словацького політика, до закриття дверей автомобіля, куди охорона Фіцо завантажила пораненого прем'єра.

Замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо: дивіться відео

Кадри замаху фінська телекомпанія отримала від директора регіонального телебачення Прієвідзи. Оператор регіонального каналу перебувала всього за кілька метрів від місця стрілянини.

Зауважимо, що підозрюваного затримали одразу – ним виявився 71-річний письменний Юрай Цинтула. За словами чоловіка, мотивом замаху стала відсутність згоди з політикою уряду.

За інформацією ЗМІ, Цинтула стріляв у Фіцо з короткоствольної кульової рушниці, якою володів на законних підставах. Чоловіка відправили під варту, йому загрожує довічне ув'язнення.