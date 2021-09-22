Замах на Шефіра, найімовірніше, скоїли непрофесіонали, – ЗМІ

Обстріл автівки та замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли, ймовірно, непрофесіонали. Адже стрілянина не була добре продуманою, нападники діяли хаотично.

Припущення про те, хто міг обстріляти автівку Шефіра, видання пише з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Обстріл, ймовірно, здійснили непрофесіонали

Коли почалася стрілянина, водій зміг вильнути та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини,

– зазначили співрозмовники видання.

За їхніми словами, зловмисники стріляли на удачу. Зокрема, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу: мовляв, це не манера "професіоналів".

"Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі 3 кулі – сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації", – додало джерело.

Також співрозмовники повідомили, що водій автівки, з якої стріляли, врятував і Шефіра, і його водія тим, що не зупинився. Найімовірніше, працював непрофесіонал, і "коли машина продовжила рух, доганяти побоялися”.

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