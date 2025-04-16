"Влада піариться": підозрюваний у замаху на Синєгубова не визнає свою провину

55-річний Олександр, якого підозрюють у замаху на Олега Синєгубова, не ховає обличчя від камер. Але провину не визнає. З ним поспілкувалися журналісти Суспільного.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що говорить чоловік, якого підозрюють у замаху на Синєгубова

Слухання справи по суті буде закритим для ЗМІ. 16 квітня у Харкові відбулися слухання щодо вбивства українського військового, замахів на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та очільника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

Підозрюваний заявив, що його прізвище – Безсмертних. Він нібито має російське громадянство, а українською не говорить, не пише і не читає. Проте прокуратура виступила проти надання підсудному перекладача.

До того ж обвинувачення має дані, що в Безсмертних був український паспорт на інше прізвище. А від громадянства України Олександр не відмовлявся.

Чоловік народився в Євпаторії і воював в Афганістані. На допитах казав, що люто ненавидить Україну та "хоче заїхати на танку в Харків".

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов говорив, що чоловіка завербувала П'ята служба ФСБ і він пишався цим. Але тепер Олександр усе спростовує.

Я нічого не визнаю. Нічого не визнаю, тому що я нічого з цього не робив. Це все піар влади, яка хоче отримати якісь бонуси, плюси, премії собі. Тому це все дрібниці. Отам є оперативник, який возив мені передачки, речі, щоб я давав показання, які були потрібні їм для того, щоб підняти свій рівень на цих справах. (...) Нікого я не підтримував і ніколи не буду підтримувати. Все це вигадка, хтось підняв на цьому хороші гроші, премії і зірки на погонах. Так звана українська піар-кампанія.

Раніше ми писали, як саме підозрюваний планував убити Олега Синєгубова.