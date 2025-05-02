Активіста поранило. Його згодом прооперували. Куля пройшла навиліт, не зачепивши нічого важливого. Наразі життю волонтера загрози немає, передає 24 Канал.

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Зловмисниці обиратимуть запобіжку

Жінку, яка стріляла в Стерненка, затримали на місці злочину. За даними ЗМІ, вона винаймала квартиру в тому ж житловому комплексі, що й активіст. Зловмисниці замовили вбивство волонтера російські спецслужби. За це "завдання" вона отримала гроші.

Нападниця – 1979 року народження родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

2 травня затриманій повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство. Сьогодні їй також обиратимуть запобіжний захід.

Сам волонтер відреагував на подію у телеграм-каналі.

Мерзоті, яка вчора намагалася мене вбити, повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство та державній зраді. Запобіжний захід мають обрати сьогодні,

– написав Стерненко.

Також він пообіцяв зробити стрім та розповісти більше деталей.