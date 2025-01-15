Чи планував Тегеран убивство Трампа: президент Ірану дав відповідь

У листопаді 2024 року Іран буцімто планував вбивство Дональда Трампа на території США. Проте президент Ірану вкотре заперечив такі звинувачення.

Про це Масуд Пезешкіан заявив у вівторок, 14 січня, в інтерв'ю NBC News, передає 24 Канал. За його словами, Іран не мав наміру вбити Трампа під час минулорічної виборчої кампанії в США і не планує цього в майбутньому.

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Між країнами досі напружені відносини

Цікаво, що це перше інтерв'ю іранського президента іноземним ЗМІ після виборів у США. Пезешкіан вважає звинувачення в плануванні замаху на американського лідера "просуванням іранофобії".

Це ще одна з тих схем, які Ізраїль та інші країни розробляють для просування іранофобії. (...) Іран ніколи не намагався і не планує нікого вбивати. Принаймні, наскільки мені відомо,

– сказав президент Ірану.

Раніше в Міністерстві юстиції США розповіли про плани вбити Трампа – 51-річний уродженець Ірану Фархад Шакері разом з двома американцями начебто готував напад на критиків іранського уряду.

Тоді ж, у листопаді 2024 року, Іран уже заперечував звинувачення, називаючи їх "повністю безпідставними". Тегеран заявив, що подібна риторика може вказувати на "зловмисну змову", метою якої є подальше загострення відносин між країнами.

Як пише NBC News, під час першого президентського терміну Трампа напруженість у відносинах між США та Іраном значно зросла. У 2018 році він вивів США з ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на послаблення економічних санкцій.

У січні 2020 року за наказом Трампа американські військові вбили генерала Касема Сулеймані, що для Ірану стало втратою національного масштабу.