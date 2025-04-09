Пізніше кілер зізнався слідству, що коли його затримували правоохоронці, він якраз очікував вибуху автівки Задоренка. Також фігурант поділився, як саме планував вбивство Синєгубова, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Як росіяни готувалися до вбивства Синєгубова

Агент повідомив, що окупанти скинули йому лише дані та фото, з яких він міг зрозуміти, ким саме є суб'єкт замовлення. Кілеру також передали предмети, які він мав використати для вбивства. Це три гранати.

Було обумовлено зі спецслужбами Росії, що вони йому завчасно вкажуть місце, куди поцілить російський КАБ або ракета. Планувалося, що це буде житловий будинок, де повинна була бути велика кількість жертв серед цивільних. У це місце мало прибути керівництво області і міста.

Кілер у цей час мав скоїти напад на Синєгубова із використанням гранат, які йому передали. Затриманий злочинець під час слідчого експерименту показав місце, де ховав вибухові пристрої. Їх було вилучено.