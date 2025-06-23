Подробиці передає 24 Канал.

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Як росіяни готували замахи на Зеленського, Малюка та Буданова

Василь Малюк повідомив, що Управління державної охорони має "охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал". Але люди з УДО готували замах на президента.

Вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його (Зеленського – 24 Канал) переходу на території Офісу Президента України. Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на ФСБ РФ, а саме на п'яту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його Путін зняв, він залишився радником в системі ФСБ,

– розповів Василь Малюк.

Глава СБУ зізнався: майже два роки, по суті з початку війни, працівники Служби працювали, щоб запобігти замаху на президента. Вони здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в російську групу.



Окрім замаху на Зеленського, окупанти хотіли вбити самого Малюка та Буданова. Та їм не вдалося це зробити.

Росіяни готували ще один замах на Зеленського. Його мали здійснити у Польщі в 2024 році.

"Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю "консерву" – активізували. Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс", – навів деталі Малюк.

СБУ та польське Агентство власної безпеки затримали завербованого злочинця.