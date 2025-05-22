Обвинувачений запропонував збирати та передавати Москві інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти росіянам спланувати можливий замах на життя Зеленського під час його перебування в цій країні, передає 24 Канал.

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Над агентом окупантів буде суд

Завдяки скоординованій роботі польських та українських правоохоронці вдалося зібрати докази щодо агента спецслужб Росії, ідентифікувати та затримати його на території Польщі.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, тепер зловмисник постане перед судом.

Нагадаємо, що у травні 2024 року СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського та інших високопосадовців. Двоє полковників УДО отримали підозру у державній зраді за співпрацю з агентами ФСБ.

Агенти ФСБ мали знайти виконавців серед наближених до президента військових, які могли б взяти Зеленського у заручники, а вже після – вбити.

До слова, сам український лідер розповів, що під час однієї зі спроб замаху на його життя загинули люди з Офісу президента.