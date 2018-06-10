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Замах на Бабченка: невдовзі стане відома особа куратора організатора з українських спецслужб

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Підозрюваний в організації замаху на Бабченка – Герман
Підозрюваний в організації замаху на Бабченка – Герман / Visti.pro

Адвокат підозрюваного в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка – бізнесмена Бориса Германа – Євген Солодко пообіцяв, що 11 червня розкриє особистість працівника українських спецслужб, до якого нібито звернувся його підзахисний відразу після отримання замовлення з Росії на низку вбивств в Україні.

Про це Солодко заявив в ефірі "Громадського радіо".

Адвокат Германа зазначив, що працівник спецслужб, особу якого він планує розкрити, давно знайомий із його підзахисним. Ім’я цього спецслужбовця – Дмитро.

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Після того, як список (осіб, яких було замовлено вбити, – ред.) був переданий Дмитру, ситуація трохи заспокоїлася. Потім Дмитро сказав, що вбивства не буде, і що він сам цю ситуацію локалізує,
– розповів адвокат Германа.

"І Боря абсолютно спокійно збирався 30 травня вилетіти в Італію і повернутися 1 червня. Слідство це підтверджує, оскільки зворотний квиток був знайдений, його висували суду. Борис був упевнений, що з Бабченком нічого не станеться, нікуди тікати він не збирався", – запевнив захисник підозрюваного в організації замаху на Бабченка.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Список 47 Розслідування
Джерело: 24 Канал
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