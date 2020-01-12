Замах на депутата Соболєва: чиновник написав заяву про погрози

Депутат Київської облради Вячеслав Соболєв та його дружина Інна звернулися до прокуратури із заявою про погрози. Нагадаємо, що минулого року на подружжя скоїли замах, в результаті якого загинув їхній трирічний син.

Соболєви переконують, що погрози надходили від адвоката Андрія Циганкова. Це захисник Михайла Іванюка з позивним "Булат", повідомляє "Громадське". Іванюк – експредставник полку "Азов", який очолював там внутрішню розвідку, так звану Метеослужбу, працював поліцейським, або ж, ймовірно, працює і зараз. Прізвище Іванюка потерпілі називали серед 8 ймовірних причетних до замаху осіб, яким радили пройти поліграф.

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Які саме погрози надходили Соболєвим

Писав адвокат Іванюка: "Він готовий на все". А я не розумію, що значить "на все". На погане, на хороше? Після того, як вбили мою дитину. А чому він пише саме мені, а не чоловіку? Так я теж готова на все,

– розповіла Інна Соболєва.

В заяві подружжя Соболєвих вказано, що адвокат нібито намагався домовитися з потерпілими.

"Андрій Циганков пропонує погодити можливі дії, які б дозволили Михайлу Іванюку уникнути участі у кримінальному провадженні та унеможливити проведення стосовно нього будь-яких слідчих (розшукових) та негласних слідчих дій", – мовиться в тексті заяви подружжя.

За словами Соболєвих, свого часу "Булат" співпрацював з ними і вони товаришували. Зокрема, Соболєв допомагав полку "Азов".

"Коли у нас почалась війна, з першого дня у нас були дуже добрі, дружні відносини. І, напевно, десь рік тому відбулась неприємна, принаймні для мене, ситуація. Я завжди йому казав: "Мішо, різні у житті бувають ситуації. Люди, які воюють за свою країну, мають честь та совість, внутрішню порядність. Мішо, завжди будь чесним, перш за все, перед собою. І ніякі мирські блага не мають перекривати те, про що ми кажемо". Дай Боже, щоб він завжди так чинив", – розповів депутат.

Що каже адвокат, якого Соболєви звинуватили в погрозах

Циганков підтвердив журналістам факт того, що писав дружині Соболєва. Але за власної ініціативи, без відома клієнта і у зверненні не мовилося про погрози.

Жодних погроз не було. Я писав для того, щоб прояснити певні моменти щодо проходження поліграфа. Зокрема, важливо було узгодити питання, обрати поліграф та, ймовірно, провести перевірку в межах кримінальної справи. Для цього потерпілі мають подати відповідне клопотання. Ми не проти проходження поліграфу,

– сказав адвокат.

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Він також наголосив, що наразі його підзахисний Іванюк зайняв непублічну позицію і не готовий спілкуватися з журналістами.

Раніше Іванюк розповідав журналістам, що не мав жодних конфліктів із Соболєвим, натомість мав дружні стосунки.

"У нього був конфлікт із певними особами щодо права власності на об’єкти нерухомості у Маріуполі", – сказав Іванюк та додав, що Соболєв втрати ті об’єкти, а згодом право власності на них отримав бізнесмен Микола Будика.

Тим часом Cоболєви проводять власне розслідування та просять передати справу до Головного слідчого управління Нацполіції.

Що відомо про замах на депутата Соболєва

1 грудня в Києві обстріляли авто, в якому їхав депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною Інною, сином Олександром і подругою дружини.

Куля влучила в шию дитини і вона померла у "швидій" дорогою до лікарні.

2 грудня поліція затримала ймовірних нападників – колишніх бійців АТО Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. На думку слідства, стріляв Лаврега.

Затриманим оголосили підозру і суд взяв обох на 2 місяці під варту без права внесення застави. Лаврезі та Семенову загрожує до 15 років в’язниці або ж довічний термін.

Дивіться відео з місця злочину:

Соболєв назвав імена 9 людей, які можуть бути причетними до злочину: