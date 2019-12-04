Замах на депутата Соболєва: відомо, як кілер готувався у готелі до нападу

Підозрюваний у вбивсті 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва на 6 днів орендував номер у готелі в центрі столиці. Смертельний постріл він зробив у перший день. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.

Про поведінку підозрюваного у день замаху на Соболєва стало відомо завдяки слідчому експерименту, пише ТСН. Його провели надвечір 3 грудня.

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Хлопця привезли на місце злочину у спеціальній амуніції з шоломом з захисним склом.

На місці експерименту було серйозне оточення, чергували слідчі, нацгвардійці, спецпризначенці. Також правоохоронці перекрили вулицю, оглянули навколишні будинки і тільки тоді вивели підозрюваного на балкон готелю, з якого той здійснив смертельний постріл.

Слідчі з'ясували, що хлопець проніс у номер зброю і складену картонку, якою накрився, аби його не помітили. Кілер лежав на балконі, спостерігав за перехрестям, а потім здійснив постріл.

З іншим підозрюваним слідчі не заходили у готель. Його водили біля перехрестя та ресторану Соболєва. Ймовірно, він був коригувальником і повідомляв спільнику про початок руху авто депутата, аби той міг вчасно зробити постріл.

Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.

Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років.

Вони відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.

3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

4 грудня хлопцям мають обрати запоюіжний захід.

Кого підозрюють у злочині?Обидва затримані – колишні бійці АТО.



Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.



Його напарником у злочині став товариш по батальйону Євген Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.