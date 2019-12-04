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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Замах на депутата Соболєва: відомо, як кілер готувався у готелі до нападу

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      На місці вбивства сина Соболєва провели слідчий експеримент / Поліція Києва

      Підозрюваний у вбивсті 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва на 6 днів орендував номер у готелі в центрі столиці. Смертельний постріл він зробив у перший день. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.

      Про поведінку підозрюваного у день замаху на Соболєва стало відомо завдяки слідчому експерименту, пише ТСН. Його провели надвечір 3 грудня.

      Важливо: Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо

      Хлопця привезли на місце злочину у спеціальній амуніції з шоломом з захисним склом.

      На місці експерименту було серйозне оточення, чергували слідчі, нацгвардійці, спецпризначенці. Також правоохоронці перекрили вулицю, оглянули навколишні будинки і тільки тоді вивели підозрюваного на балкон готелю, з якого той здійснив смертельний постріл.

      Слідчі з'ясували, що хлопець проніс у номер зброю і складену картонку, якою накрився, аби його не помітили. Кілер лежав на балконі, спостерігав за перехрестям, а потім здійснив постріл.

      З іншим підозрюваним слідчі не заходили у готель. Його водили біля перехрестя та ресторану Соболєва. Ймовірно, він був коригувальником і повідомляв спільнику про початок руху авто депутата, аби той міг вчасно зробити постріл.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років.
      • Вони відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.
      • 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
      • 4 грудня хлопцям мають обрати запоюіжний захід.

      Кого підозрюють у злочині?Обидва затримані – колишні бійці АТО.

      Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.

      Його напарником у злочині став товариш по батальйону Євген Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Замах на Соболєва Поліція Розслідування Кримінальні новини Новини Києва Зброя
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