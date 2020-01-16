Замах на депутата та вбивство його сина: в Офісі генпрокурора відзвітували про хід розслідування

У Офісі генпрокурора активізували процес досудового розслідування за фактом замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва та вбивства його 3-річного сина Олександра.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, про це повідомили під час на наради, в якій брали участь заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов (головував), керівники слідства Нацполіції та групу прокурорів. До слова, останніх змінили 13 січня 2020 року.

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Також на нараді заслухали інформацію про хід розслідування та подальші процесуально-слідчі дії.

Крім того, правоохоронці акцентували увагу на заходах щодо якнайшвидшого відпрацювання версій і мотивів злочину. Водночас було наголошено на завершенні досудового розслідування у належні терміни.

Зауважимо, що раніше Соболєв і його дружина звернулися до прокуратури із заявою про погрози. Прокуратура, зі свого боку, задовольнила позов і доручила розслідувати цю справу головному слідчому управлінню Нацполіції.

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