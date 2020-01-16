Замах на депутата та вбивство його сина: в Офісі генпрокурора відзвітували про хід розслідування
У Офісі генпрокурора активізували процес досудового розслідування за фактом замаху на депутата Київської облради Вячеслава Соболєва та вбивства його 3-річного сина Олександра.
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, про це повідомили під час на наради, в якій брали участь заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов (головував), керівники слідства Нацполіції та групу прокурорів. До слова, останніх змінили 13 січня 2020 року.
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Також на нараді заслухали інформацію про хід розслідування та подальші процесуально-слідчі дії.
Крім того, правоохоронці акцентували увагу на заходах щодо якнайшвидшого відпрацювання версій і мотивів злочину. Водночас було наголошено на завершенні досудового розслідування у належні терміни.
Зауважимо, що раніше Соболєв і його дружина звернулися до прокуратури із заявою про погрози. Прокуратура, зі свого боку, задовольнила позов і доручила розслідувати цю справу головному слідчому управлінню Нацполіції.
Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина
- Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років, вони колишні бійці АТО.
- Хлопці відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.
- 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
- 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика – Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.